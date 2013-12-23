حملة لتحصين صغار الماشية ضد التسمم الدموى الزيتى بالإسكندرية

تنفذ مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية حاليًا، حملة لتحصين الماشية من الأبقار، والجاموس، الأقل من عمر عام، بلقاح التسمم الدموى الزيتى، وتشمل الحملة جميع الإدارات البيطرية التابعة للمديرية فى نطاق المحافظة.

وصرح مدير المديرية الدكتور محمد بهاء عبد المنعم، بأن الحملة تهدف إلى الحفاظ على صغار الماشية لدى المزارعين بالمحافظة، وبمزارع تربية الماشية، ووقايتها من المرض، والحفاظ على الثروة الحيوانية، موضحًا أن الحملة تشمل إدارات (العامرية، وأبيس، وبرج العرب، والمعمورة، وخورشيد)، وتأتى فى إطار الحملات الوقائية التى تنظمها المديرية لمكافحة مختلف الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية.