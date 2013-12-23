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أهالى عقار مائل بالإسكندرية يمنعون الأمن من تنفيذ قرار إزالته

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أهالى عقار مائل بالإسكندرية يمنعون الأمن من تنفيذ قرار إزالته أهالى عقار مائل بالإسكندرية يمنعون الأمن من تنفيذ قرار إزالته

منع أهالى عقار صادر قرار بإزالته، قوات الأمن من تنفيذ قرار الإزالة، وذلك من خلال التجمهر أمام قوات الأمن، مؤكدين أنهم تقدموا بالطعن على القرار أمام القضاء الإدارى.

وقال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، إنه تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لتأمين القائمين على تنفيذ القرار الإدارى رقم 52 / 2013 الصادر من المحافظ بإزالة وهدم العقار رقم 5 حارة سبله دائرة قسم شرطة الجمرك المكون من طابق أرضى محلات وعدد "12" طابقا متكررا بكل طابق شقتان "مشغول بالسكان" وذلك لوجود ميل شديد بالعقار ويخشى سقوطه.

وعند البدء فى التنفيذ اعترض قاطنو العقار ورفضوا إخلاء العقار وتنفيذ القرار.. وبسؤال محمد إبراهيم محمد قطب 41 سنة فنى معمل، وعدد 15 آخرين "جميعهم من قاطنى العقار" قرروا بقيامهم بالطعن على القرار فى الدعوى رقم 5825 لسنة 68 ق – المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار المحافظ بالإزالة.

وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الجمرك، وبالعرض على النيابة العامة قررت صرف الحاضرين من سراى النيابة، وإبلاغ الجهة الإدارية وشأنها فى اتخاذ اللازم وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها فى مثل تلك الحالات.

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مصر 365