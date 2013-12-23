بالصور.. اجتماع لمناقشة خطة مكتب رعاية الطلاب الوافدين بجامعة بنها

عقد مكتب رعاية الطلاب الوافدين بجامعة بنها اجتماعا موسّعا، لمناقشة الخطة التنفيذية للمكتب وأهم إنجازاته ومعوقاته، وذلك بحضور كل من: الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل عدوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور غازى عصاصة مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات وأعضاء هيئة التدريس.

واستعرض الاجتماع رؤية وأهداف مكتب رعاية الطلاب الوافدين، وتعريف الطلاب بالخدمات المتاحة بجامعة بنها، سواء أكانت تعليمية أو ثقافية أو صحية، لجذب المزيد من الطلاب وزيادة أعدادهم فى جميع أنحاء العالم للجامعة، خصوصا بدول: السودان، ليبيا، اليمن، الكويت.

من جانبه، أكد الدكتور سليمان مصطفى، نائب رئيس الجامعة، أن جامعة بنها تعطى الطلاب الوافدين أهمية كبرى ورعاية خاصة، لأنهم يعتبرون سفراء وهمزة وصل بين مصر وكل الدوال، كما أنهم مصدر جيّد للدعاية الإيجابية لمصر ولجامعة بنها فى كل أنحاء العالم.