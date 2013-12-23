هدوء في أولى جلسات محاكمة مرسي بتهمة النصب عن طريق "النهضة" في محكمة برج العرب

كتب : أحمد ماجد منذ 31 دقيقة

تشهد محكمة جنح برج العرب حالة من الهدوء قبيل أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم، بتهمة النصب، من خلال مشروعه الانتخابي الذي أطلق عليه "مشروع النهضة"، أثناء ترشحه لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى محاكمته في 70 جريمة، ارتكبها بعد فوزه بمنصب الرئاسة. وخلت قاعة المحكمة من أي حضور.

كان سمير صبري المحامي وصاحب الدعوى، أقام جنحة مباشرة ضد الرئيس المعزول مرسي عقب ترحيله إلى سجن الغربنيات بمنطقة برج العرب، وذلك لارتكابه العديد من الجرائم وطرح مشروع انتخابي وهمي، تحت مسمى "مشروع النهضة"، استطاع من خلاله إيهام المواطن المصري، بأن فترة حكم مرسي سوف تكون مرحلة ازدهار وحرية وكرامة وعدالة ونمو اقتصادي، واحترام للقضاء وإعمال أحكام القانون وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على ازدهار الإبداع، وتحصين الإعلام وحماية الأقلام، وأن يكون رئيسًا لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه لم ينفذ ما جاء في برنامجه الانتخابي، وجعل المواطنين ينتخبوه.

وقدم صبري إلى المحكمة حافظة من 410 مستند تحوي أكثر من 70 تهمة موجهة للرئيس المعزول محمد مرسي، وطالب بتوقيع أقصى عقوبه عليه.