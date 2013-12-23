أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

سيد عبد الغني يكتب: الشارع المصري علي مزاجه فوضي.. انفلات.. عشوائيات !

  • منوعات
  • 26
Google+ Print
سيد عبد الغني يكتب: الشارع المصري علي مزاجه فوضي.. انفلات.. عشوائيات ! سيد عبد الغني يكتب: الشارع المصري علي مزاجه فوضي.. انفلات.. عشوائيات !

 مخالفات وسلبيات لا حصر لها تجدها في كل مكان منها احتلال الشوارع والأرصفة والتعدي على الأراضي الزراعية وأصبحت الفهلوة والشطارة هي الحاكم الرئيسي في جميع التعاملات اليومية للمواطنين وأيضا التحايل على القانون وتعمد المخالفة أصبح سمة غالبة بعد الثورات فكثيراً من الشوارع تجدها أسواقاً مفتوحة.

ومن أبرز المخالفات التي تجسد ظاهرة شائعة حاليا انتشار الباعة الجائلين في كل مكان وعشوائية   الإشغالات في الطرق وعلى الأرصفة ونهر الطريق فالباعة لا يهتمون بما يحدث ويستمرون في ممارسة نشاطهم الذي يعوق مرور السيارات والمشاة ويحدث مشاكل كثيرة ويشيع الفوضى والعشوائية .

والعديد من الناس انتهزوا انشغال الأجهزة الأمنية في بفض المظاهرات ومحاربة الإرهاب ومضوا في مشاريع كثيرة للبناء على المتخللات التي تجاور الأراضي الزراعية..

جميعنا نتغنى في حب مصر .. و نخطئ كثيرا في حقها.. نرسم علي مبانيها القبح والتشويه بالكتابة علي جدرانها عبارات وشعارات قبيحة وبذيئة ونلقي بالقمامة في شوارعها ونتنافس في خلق حالة من الفوضى المرورية وظاهرة انتشار الباعة الجائلين في كل ميادين وشوارع مصر الوطن .. وعجبا أننا نفعل ذلك وفي نفس الوقت ننتقد هذه الظواهر السلبية .
والأعجب من ذلك اننا لم نجد حزبا أو تيار أو حركة تطبق ما تتغني به من حب مصر في تبني  المشروعات والمبادرات في سبيل حل هذه المشكلات التي تواجهها مصر .
إن انعدامنا بالمسئولية يجعلنا العيش في زمن متخلف غير حضاري..حياة كئيبةوفوضى وعشوائيات.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر