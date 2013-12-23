سيد عبد الغني يكتب: الشارع المصري علي مزاجه فوضي.. انفلات.. عشوائيات !

مخالفات وسلبيات لا حصر لها تجدها في كل مكان منها احتلال الشوارع والأرصفة والتعدي على الأراضي الزراعية وأصبحت الفهلوة والشطارة هي الحاكم الرئيسي في جميع التعاملات اليومية للمواطنين وأيضا التحايل على القانون وتعمد المخالفة أصبح سمة غالبة بعد الثورات فكثيراً من الشوارع تجدها أسواقاً مفتوحة.

ومن أبرز المخالفات التي تجسد ظاهرة شائعة حاليا انتشار الباعة الجائلين في كل مكان وعشوائية الإشغالات في الطرق وعلى الأرصفة ونهر الطريق فالباعة لا يهتمون بما يحدث ويستمرون في ممارسة نشاطهم الذي يعوق مرور السيارات والمشاة ويحدث مشاكل كثيرة ويشيع الفوضى والعشوائية .

والعديد من الناس انتهزوا انشغال الأجهزة الأمنية في مصر بفض المظاهرات ومحاربة الإرهاب ومضوا في مشاريع كثيرة للبناء على المتخللات التي تجاور الأراضي الزراعية..

جميعنا نتغنى في حب مصر .. و نخطئ كثيرا في حقها.. نرسم علي مبانيها القبح والتشويه بالكتابة علي جدرانها عبارات وشعارات قبيحة وبذيئة ونلقي بالقمامة في شوارعها ونتنافس في خلق حالة من الفوضى المرورية وظاهرة انتشار الباعة الجائلين في كل ميادين وشوارع مصر الوطن .. وعجبا أننا نفعل ذلك وفي نفس الوقت ننتقد هذه الظواهر السلبية .

والأعجب من ذلك اننا لم نجد حزبا أو تيار أو حركة تطبق ما تتغني به من حب مصر في تبني المشروعات والمبادرات في سبيل حل هذه المشكلات التي تواجهها مصر .

إن انعدامنا بالمسئولية يجعلنا العيش في زمن متخلف غير حضاري..حياة كئيبةوفوضى وعشوائيات.



شبكةعيونالإخبارية

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