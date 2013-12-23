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مقتل وإصابة 6 أشخاص فى هجوم مسلح جنوبى بعقوبة بالعراق

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مقتل وإصابة 6 أشخاص فى هجوم مسلح جنوبى بعقوبة بالعراق مقتل وإصابة 6 أشخاص فى هجوم مسلح جنوبى بعقوبة بالعراق

قتل وأصيب 6 أشخاص فى هجوم مسلح استهدف عائدين من زيارة الأربعينية جنوبى بعقوبة مركز محافظة ديالى، التى تبعد بنحو 55 كم شمال شرقى العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى بمحافظة ديالى، اليوم الاثنين "إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار الليلة الماضية باتجاه سيارة تنقل زوارا عائدين من الزيارة الأربعينية لدى مرورهم قرب منطقة الطرفاية جنوب بعقوبة، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أن قوة أمنية حاصرت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجثة القتيل لدائرة الطب الشرعى".

يذكر أن محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة تشهد أعمال عنف بين الحين والآخر، خاصة فى مناطق الجنوب التى تشهد نشاطا ملحوظا لبعض التنظيمات المسلحة.

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