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رئيس السكة الحديد: تشغيل 22 قطاراً إضافياً

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رئيس السكة الحديد: تشغيل 22 قطاراً إضافياً رئيس السكة الحديد: تشغيل 22 قطاراً إضافياً

كتب : سلامة عامر منذ 46 دقيقة

قال المهندس سمير نوار، رئيس هيئة السكة الحديد: إن الهيئة قامت بتشغيل 22 قطاراً إضافياً أمس على خطوط الوجهين القبلى والبحرى ليصل عدد القطارات على الخطوط الطوالى «94» بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات تمهيداً لعودة حركة القطارات بكامل طاقتها. وأكد «نوار» لـ«الوطن» أن أهم أولوياته بعد توليه المنصب هو تقديم حلول فورية لأى مشكلة تؤثر على حركة تشغيل القطارات وتقديم خدمة متميزة يشعر بها ركاب القطارات من حيث النظافة والالتزام بمواعيد التشغيل. وأشار «نوار» إلى أن هناك تنسيقاً مع شرطة النقل والمواصلات لزيادة عدد رحلات القطارات تدريجياً على خطوط الوجهين القبلى والبحرى، تمهيداً لعودة تشغيل أسطول القطارات بالكامل.

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