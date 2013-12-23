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دراسة: المشي يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية

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دراسة: المشي يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية دراسة: المشي يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية

كتب : نورهان السبحي السبت 21-12-2013 12:25

أثبتت دراسة حديثة، أجريت على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، أن المشي أكثر الطرق سهولة، للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

حلل الباحثون، بيانات أكثر من 9،300 من البالغين، الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري في 40 بلدا، والأشخاص الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري، ترتفع لديهم نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

التحق كل المشاركين في برامج، بهدف زيادة نشاطهم البدني وخفض الأطعمة الدسمة من وجباتهم الغذائية. وأثبتت الدراسة، أن عدد ساعات المشي في بداية البرامج والتغيرات في كميات من المشي على مدى 12 شهرا، أثرت على نسبة إصابة المشاركين من أمراض القلب.

وأكدت النتائج، أن لكل 2،000 خطوة قام بها المشاركون في بداية الدراسة، انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب في السنوات اللاحقة بنسبة 10%، ولكل 2،000 خطوة زائدة يوميا خلال فترة الدراسة، انخفضت نسبة الإصابة بأمراض القلب بمعدل 8 %.

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