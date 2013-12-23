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دراسة: الرياضة قد تصيب الرجال قبل الـ45 بهبوط مفاجئ في القلب والوفاة

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دراسة: الرياضة قد تصيب الرجال قبل الـ45 بهبوط مفاجئ في القلب والوفاة دراسة: الرياضة قد تصيب الرجال قبل الـ45 بهبوط مفاجئ في القلب والوفاة

كتب : أ ش أ منذ 28 دقيقة

كشفت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين في المعهد الوطني الفرنسي للوقاية الصحية، أن ممارسة الرياضة، رغم كونها مفيدة للصحة، تكون خطرة على بعض الرجال الذين يمارسونها قبل سن الخامسة والأربعين.

وأوضحت الدراسة، أن هذه الرياضة تصيب الشباب بهبوط مفاجىء في القلب وتسبب الوفاة، في مقتبل العمر، مشيرًة إلى أن ممارسة الرياضة للرجل والسيدات، على حد سواء، في المرحلة العمرية مابين 45 إلى 75 عامًا تكون مفيدة ويفضل الإقبال على ممارستها.

أما بالنسبة للمرأة، التي تعدت الخامسة والسبعين عاما من عمرها، فهي لا تحتاج لممارسة الرياضة، سوى المشي ببطىء، لأنها معرضة للوقوع أكثر من الرجل؛ بسبب التغيرات الفسيولوجية خاصة في المنزل.

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