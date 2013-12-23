دراسة طبية: الحليب خالي الدسم المقوى بالشاي الأخضر يقي من سرطان القولون

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

أظهرت دراسة طبية أن إضافة الشاي الأخضر، خاصة بمركبات الطبيعة المضادة للأكسدة والبوليفينول، على الحليب الخالي الدسم يعزز من فوائده وخواصه المساهمة في مكافحة الأورام السرطانية خاصة سرطان القولون.

وأوضح الباحثون بقسم علوم الأغذية ووزارة الصحة البشرية وعلوم التغذية بمقاطعة "أونتاريو" الكندية، أن هذه النتائج تدعم دور جديد للحليب باعتباره منصة مثالية للتسليم من المركبات النشطة بيولوجيًا، ويفتح الباب أمام جيل جديد من منتجات الألبان تعمل على توفير فوائد إضافية على صحة الإنسان.

وثبت أن مادة البوليفينول المتواجدة في الشاي تمنع تشكيل الورم، والحد من انتشار الخلايا السرطانية، أو قمع تشكيل الأوعية الدموية الجديدة المغذية للأورام (الأوعية الدموية).