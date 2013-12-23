«الوطن» تنشر نص قرار «الاستئناف» بتخصيص 6 دوائر جنائية لنظر قضايا الإخوان

القرار يتضمن تفريغ 4 دوائر بالقاهرة و2 بالجيزة وإحالة القضايا المنظورة أمامها إلى دوائر أخرى

كتب : الوليد إسماعيل منذ 2 دقيقة

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، تخصيص 6 دوائر جنايات بمحاكم جنايات القاهرة والجيزة، لنظر القضايا المتهم فيها قيادات وأعضاء الإخوان المتهمون فى قضايا العنف التى شهدتها محافظتا القاهرة والجيزة خلال الفترة من 3 يوليو حتى الآن، وما يستجد عليها. وقررت المحكمة تفريغ تلك الدوائر من كل القضايا المنظورة أمامها، وخصصت لها قاعات لنظر تلك القضايا بالقاعتين رقم «1 و2» بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ومعهد أمناء الشرطة بطرة، لنظر تلك القضايا وفقاً لاختصاصها الجغرافى وأرقام القضايا من حيث كانت زوجية أو فردية، على أن يُعمل بالقرار من الأول من يناير لعام 2014 المقبل. وحصلت «الوطن» على نص قرار رئيس محكمة الاستئناف، الذى حمل رقم 267 لسنة 2013، والذى أشار إلى أنه بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 49 لسنة 1972 والمادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى التفويض الممنوح من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بتاريخ 28 سبتمبر 2013، تختص الدوائر الجنائية الآتية بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى والثالث مكرر والرابع من قانون العقوبات والجنايات المرتبطة بها، وفقاً للاختصاص المكانى على النحو التالى: أولاً: الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة تختص بنظر الجرائم الواقعة بدائرة محكمة شمال القاهرة بالقاعة رقم «1» بأكاديمية الشرطة وتعمل الأسبوع الأول والثانى من كل شهر برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى، وهذا بالنسبة إلى القضايا ذات الأرقام الفردية. الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى تختص بنظر القضايا ذات الأرقام الفردية بمحكمة شمال القاهرة وتُعقد الأسبوع الثالث والرابع من كل شهر بالقاعة رقم «1» بأكاديمية الشرطة.

ثانياً: الدائرة 13 جنايات جنوب القاهرة تختص بنظر القضايا ذات الأرقام الفردية وفقاً لاختصاص محكمة جنايات جنوب القاهرة بالقاعة رقم «2» بأكاديمية الشرطة الأسبوع الثالث والرابع من كل شهر، برئاسة المستشار محمد على الفقى. الدائرة رقم 2 جنايات جنوب القاهرة وتختص بنظر القضايا ذات الأرقام الزوجية بالقاعة رقم «1» بأكاديمية الشرطة فى الأسبوعين الأول والثانى من كل شهر برئاسة المستشار سعد سيد مجاهد. الدائرة 3 جنايات الجيزة تختص بنظر القضايا ذات الأرقام الفردية وفقاً لاختصاصها بمحكمة جنايات الجيزة فى الأسبوع الثالث والرابع من كل شهر بالقاعة رقم 2 بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى أبوالعمران أبوطالب. الدائرة 5 جنايات الجيزة وتنظر القضايا ذات الأرقام الفردية فى الأسبوع الأول والثانى من كل شهر برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة فهمى بقاعة معهد أمناء الشرطة بطرة.

ثالثاً: تتفرغ الدوائر المشار إليها بالقرار لنظر القضايا الواردة به وتحال كل القضايا المنظورة أمامها إلى دوائر أخرى، وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الصدد.

رابعاً: يُعمل بهذا القرار من 1 يناير 2014. وقال مصدر قضائى بمحكمة الاستئناف إنه فى حال تنحى أى دائرة من تلك الدوائر عن نظر أى قضية منظورة أمامها ستحال القضية إلى دائرة أخرى من بين الدوائر الست التى شملها القرار، وذلك عن طريق محكمة استئناف القاهرة.