أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

يسرا وأحمد عز في عزاء زهرة العلا

Google+ Print
يسرا وأحمد عز في عزاء زهرة العلا يسرا وأحمد عز في عزاء زهرة العلا

كانت احدي فاتنات السينما المصرية ورمز للرقة والانوثة العاذبة هي النجمة الراحلة زهرة العلا التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 76 عاما بعد رحلة مع المرض وكان في وداعها عدد كبير من نجوم الفن والاعلام حرصوا علي اداء واجب العزاء فيها حيث أقيم العزاء في مسجد الكواكبي
عدد كبير من النجوم حضروا العزاء منهم الفنانة يسرا وفيفي عبده وأحمد عز وغادة عادل ومي كساب وعلي الرغم من غياب زهرة العلا عن الحياة الفنية منذ فترة إلا أن احترام النجوم لفنها ومشوارها الثري كان سببا في حرص عدد كبير منهم علي أداء واجب العزاء
من النجوم الذين حرصوا علي العزاء ايضا الفنان صلاح السعدني وخالد سليم وسعيد الغني وهاني رمزي والسيناريست تامر حبيب والمخرج رامي إمام ومحمود يس إضافة إلي الإعلامي عماد أديب والمخرج خالد يوسف وصابرين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي