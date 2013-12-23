يسرا وأحمد عز في عزاء زهرة العلا

كانت احدي فاتنات السينما المصرية ورمز للرقة والانوثة العاذبة هي النجمة الراحلة زهرة العلا التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 76 عاما بعد رحلة مع المرض وكان في وداعها عدد كبير من نجوم الفن والاعلام حرصوا علي اداء واجب العزاء فيها حيث أقيم العزاء في مسجد الكواكبي

عدد كبير من النجوم حضروا العزاء منهم الفنانة يسرا وفيفي عبده وأحمد عز وغادة عادل ومي كساب وعلي الرغم من غياب زهرة العلا عن الحياة الفنية منذ فترة إلا أن احترام النجوم لفنها ومشوارها الثري كان سببا في حرص عدد كبير منهم علي أداء واجب العزاء

من النجوم الذين حرصوا علي العزاء ايضا الفنان صلاح السعدني وخالد سليم وسعيد الغني وهاني رمزي والسيناريست تامر حبيب والمخرج رامي إمام ومحمود يس إضافة إلي الإعلامي عماد أديب والمخرج خالد يوسف وصابرين