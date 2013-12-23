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«رايس»: أمريكا ستسعى إلى وضع وسائل لإعادة فرض العقوبات على إيران

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«رايس»: أمريكا ستسعى إلى وضع وسائل لإعادة فرض العقوبات على إيران «رايس»: أمريكا ستسعى إلى وضع وسائل لإعادة فرض العقوبات على إيران

قالت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي الأمريكي، إنه سيكون لدى الولايات المتحدة وحلفائها وسائل لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا ثبت قيامها بصنع قنابل بعد التوصل لاتفاق لتجميد برنامجها النووي.

ورفضت «رايس» في مقابلة في برنامج «60 دقيقة» على «سي بي إس» التليفزيونية، الأحد، فكرة أنه بمجرد التخفيف سيكون من الصعب إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وقالت إن أي قرار لمجلس الأمن الدولي يكفل اتفاقية نووية نهائية يمكن أن يتضمن وسائل لإعادة فرض العقوبات على إيران بشكل تلقائي إذا خرقت الاتفاقية.

وأضافت «رايس»: «لن نبني اتفاقية أو نقبل اتفاقية لا نستطيع فيها التحقق بشكل دقيق مما يفعلونه، وإذا ضبطوا سنضمن إعادة فرض الضغوط عليهم».

وقالت إنه لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على آلية لمثل هذه الوسائل التلقائية، ولن يتم التوصل لأي اتفاق يتجاوز الترتيب الحالي قبل أشهر.

وأوضحت «رايس» أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت إيران تتضرر بما يكفي من العقوبات الحالية على صادراتها النفطية والصناعات الأخرى للتخلي عن طموحاتها النووية «بطريقة يمكن التحقق منها».

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