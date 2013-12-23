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«أوباما» يحضر مباراة كرة سلة لتشجيع شقيق زوجته

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«أوباما» يحضر مباراة كرة سلة لتشجيع شقيق زوجته «أوباما» يحضر مباراة كرة سلة لتشجيع شقيق زوجته

شعر فريق جامعة ولاية «أوريجون» للسلة للرجال ببعض الضغط الإضافي، الأحد، عندما وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعائلته للمشاركة في تشجيع الفريق خلال مسابقة في هاواي.

ويدرب فريق جامعة «أوريجون» كريج روبنسون، شقيق ميشيل أوباما الأكبر.

ووصل «أوباما» وزوجته وابنتاه «ماليا، وساشا»، إلى مقاعدهم في الملعب قبيل بداية المباراة ليسود صمت بين حشد شغل نحو نصف استاد ستان شريف الذي تبلغ سعته 10300 مقعد.

وانتقل «أوباما» من مقعده لتجاذب أطراف الحديث مع سام كاس، كبير موظفي البيت الأبيض، الذي كان يجلس قريبا منه.

وكان بصحبة «أوباما» بوبي تيتكومب، أحد أصدقاء صباه، وأفراد عائلة كريج روبنسون، وماريان روبنسون، والدة «ميشيل، وكريج».

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