"حوارات تلا" صفحة على الفيس بوك تزيد من نسبة المطلقات بالمنوفية

قامت مجموعة من الشباب والبنات بعمل صفحة على الفيس بوك تحت عنوان (حوارات تلا)، خاصة بالخوض فى أعراض شباب وفتيات المدينة وتشويه سمعتهن وسبهن، مما تمكنوا بتصوير الفتيات والمتزوجات داخل قاعات الأفراح، وأنحاء الشوارع ونشرها على تلك الصفحة، وتسببوا فى زيادة نسبة المطلقات بالمنوفية، والتفكك الأسرى فى مجتمع مركز تلا بسبب ذكر أوصاف ليست فى بنات وشباب تلك العائلات، والادعاء عليهن بتوجيه التهم المشينة، والتى تؤثر على سمعتهن وشرفهن وسبهن بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون.

وطالت أيادى القائمين على تلك الصفحة كبار العائلات بمركز تلا، بل وصل الأمر إلى أبناء قيادات بارزة بمديرية أمن المنوفية فى الوقت الذى تقف فيه مديرية أمن المنوفية عاجزة عن تحديد هوية هؤلاء الشباب.

ويؤكد مسئولو صفحة حوارات تلا، أن هدفهم تنظيف نصف المدينة من الفتيات والشباب (الشمال) على حد تعبيرهم، ويقومون بذكر أسماء الفتيات والشباب وسبهم بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون، وطالت سبابهم قيادات وشخصيات عامة بالمجتمع.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية أنه تم توجيه العشرات من أصحاب تلك الحالات التى ذكرت أسماؤهم على تلك الصفحة إلى مباحث الاتصالات بمدينة طنطا، واللذين تمكنوا من ذكر أسماء أشخاص مشكوك فيهم، وتم تحرير محاضر ضد القائمين عليها برقم 121/514 أحوال طنطا، و122/514 أحوال طنطا، و123/514 أحوال طنطا، و125/514 أحوال طنطا، وتم بالفعل إبلاغ المختصين بوزارة الداخلية لتتبعهم وتحديد هويتهم والقبض عليهم.