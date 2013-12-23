أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"حوارات تلا" صفحة على الفيس بوك تزيد من نسبة المطلقات بالمنوفية

Google+ Print
"حوارات تلا" صفحة على الفيس بوك تزيد من نسبة المطلقات بالمنوفية "حوارات تلا" صفحة على الفيس بوك تزيد من نسبة المطلقات بالمنوفية

قامت مجموعة من الشباب والبنات بعمل صفحة على الفيس بوك تحت عنوان (حوارات تلا)، خاصة بالخوض فى أعراض شباب وفتيات المدينة وتشويه سمعتهن وسبهن، مما تمكنوا بتصوير الفتيات والمتزوجات داخل قاعات الأفراح، وأنحاء الشوارع ونشرها على تلك الصفحة، وتسببوا فى زيادة نسبة المطلقات بالمنوفية، والتفكك الأسرى فى مجتمع مركز تلا بسبب ذكر أوصاف ليست فى بنات وشباب تلك العائلات، والادعاء عليهن بتوجيه التهم المشينة، والتى تؤثر على سمعتهن وشرفهن وسبهن بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون.

وطالت أيادى القائمين على تلك الصفحة كبار العائلات بمركز تلا، بل وصل الأمر إلى أبناء قيادات بارزة بمديرية أمن المنوفية فى الوقت الذى تقف فيه مديرية أمن المنوفية عاجزة عن تحديد هوية هؤلاء الشباب.

ويؤكد مسئولو صفحة حوارات تلا، أن هدفهم تنظيف نصف المدينة من الفتيات والشباب (الشمال) على حد تعبيرهم، ويقومون بذكر أسماء الفتيات والشباب وسبهم بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون، وطالت سبابهم قيادات وشخصيات عامة بالمجتمع.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية أنه تم توجيه العشرات من أصحاب تلك الحالات التى ذكرت أسماؤهم على تلك الصفحة إلى مباحث الاتصالات بمدينة طنطا، واللذين تمكنوا من ذكر أسماء أشخاص مشكوك فيهم، وتم تحرير محاضر ضد القائمين عليها برقم 121/514 أحوال طنطا، و122/514 أحوال طنطا، و123/514 أحوال طنطا، و125/514 أحوال طنطا، وتم بالفعل إبلاغ المختصين بوزارة الداخلية لتتبعهم وتحديد هويتهم والقبض عليهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365