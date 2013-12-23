114 قتيلا حصيلة معارك سوريا أمس واستمرار قصف حلب بالبراميل المتفجرة

وثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان، التى تتخذ من لندن مقرا لها، مقتل 114 شخصا، أمس، فى سوريا، بينهم 21 طفلا، و7 نساء، خلال العمليات العسكرية، التى تقوم بها قوات النظام السورى فى العديد من المناطق السورية، مستخدمة الأسلحة الثقيلة.

وأفادت لجان التنسيق المحلية، بأن وحدات من "الجبهة الإسلامية" قد حاصرت سجن حلب المركزى، واعلنت اشتباكات بينها وبين قوات النظام السورى.

وأضافت "اللجان" فى بيان لها، أن قوات النظام السورى، تستمر منذ 8 أيام بإلقاء "البراميل المتفجرة" من حواماتها يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، الأمر الذى يخلف دمارا واسعا فى المدينة.

وكان أوليه سولفانغ، وهو باحث أول فى ملف حالات الطوارئ، فى منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قال فى تقرير للمنظمة، صدر، أمس: "لقد عملت القوات الحكومية على نشر الدمار فى حلب خلال الشهر الماضى، فإما أن تكون القوات الجوية السورية عديمة الكفاءة لدرجة إجرامية، أو أنها لا تكترث بقتل العشرات من المدنيين، أو أنها تتعمد استهداف المناطق المدنية".