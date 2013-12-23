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إعادة الانتخابات البرلمانية فى ثلاث دوائر موريتانية

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إعادة الانتخابات البرلمانية فى ثلاث دوائر موريتانية إعادة الانتخابات البرلمانية فى ثلاث دوائر موريتانية

أكد الدكتور عبد الله ولد أسويد أحمد رئيس اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، أنه تقرر إعادة الانتخابات البرلمانية فى ثلاث دوائر.

وقال أسويد، فى مؤتمر صحفى الليلة فى نواكشوط، إن المجلس الدستورى الموريتانى ألغى الانتخابات البرلمانية فى مدينتى أطار والعين الصفرة شمال البلاد، كما ألغت المحكمة العليا الانتخابات فى دائرة كيهيدى جنوب شرقى موريتانيا.

وأضاف أن القانون الموريتانى ينص على إعادة الانتخابات فى هذه الدوائر فى أجل أقصاه ثلاثة أشهر فى الدوائر موضع الطعن.

وأشاد المسئول الأول فى لجنة الانتخابات الموريتانية بالمشاركة الفاعلة والهادئة للشعب الموريتانى فى الانتخابات، مشيرا إلى أن الموريتانيين يؤكدون مرة أخرى على مدى وعيهم العميق بما تتطلبه المرحلة السياسية الراهنة وعلى مدى تشبثهم بالديمقراطية كنهج حضارى وسلوك مدنى للتداول السلمى للسلطة كوسيلة فريدة لتحقيق السلم الاجتماعى والتطور الاقتصادى المنشود.

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