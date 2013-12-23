مدير مطار أسيوط ينفي حدوث هبوط أرضي في ممر إقلاع الطائرات

نفى اللواء صلاح محمود، مدير مطار أسيوط الدولي، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول «حدوث هبوط أرضي في الممر الرئيسي بأرض المهبط بمطار أسيوط الدولي، مما يشكل خطورة في استخدامه كممر رئيسي لهبوط وإقلاع الطائرات، وهو ما يتطلب إصلاحات بالممر قد تصل مدة العمل بها نحو عام كامل».

وأوضح «محمود» أن إغلاق حركة الطيران سيتم بالفعل في نهاية العام الحالي، ولكن لإجراء توسعات جديدة بالمطار، لافتًا إلى أنه تم تطوير صالات السفر والوصول بمطار أسيوط الدولي بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه.

وأكد مدير مطار أسيوط الدولي عدم حدوث أي هبوط أرضي في الممر الرئيسي بأرض المهبط بالمطار.