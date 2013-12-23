أرامكو تُثري 2199 طالباً وطالبة في القصيم ببرنامج «أتألق»

نجح برنامج "أتألق" منذ انطلاقته بمنطقة القصيم في إثراء أكثر من 2199 طالبا وطالبة من خلال 20 ساعة تعليمية تم تقديمها لكل منهم كانت مليئة بالمعرفة، والمهارات الإبداعية وبناء الشخصية.

وأبان مدير شؤون أرامكو السعودية بالمنطقة الوسطى عبدالله بن عيسى العيسى أنه حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول على مدى ثلاثة عشر أسبوعا استفاد أكثر من 2199 طالبا وطالبة من دورات البرنامج والتي تشمل تجارب علمية في إنشاء المباني، تصميم الجسور، أجهزة استشعار الطاقة وتوليد الكهرباء واستكشاف أسرار الشفرة الوراثية من أجل التعرف على علم الوراثة وكيفية استخدامه في حل الأسئلة في مجال الطب والطب الشرعي.

وأضاف أن هدف البرنامج تدريب 10آلاف طالب وطالبة من طلاب وطالبات المدارس في الصف الثالث المتوسط والأول ثانوي في 100 مدرسة بمنطقة القصيم، وذلك بتقديم دورات صممت بعناية كي تكون ملهمة ومحفزة على الإبداع والابتكار والتألق في المجالات العلمية المتنوعة، حيث تتمحور المواضيع العلمية التي سيتعرّف عليها الطلاب خلال دورة هذا الفصل الدراسي حول مصادر الطاقة في تجربة "طاقة للعالم"، وعالم الروبوت والبرمجة في تجربة "المدينة المثالية"، على أن يتعلم المشاركون في الفصل الدراسي الثاني عن أسرار الحمض النووي في تجربة "كشف شفرة الحياة"، وخبايا الهندسة المعمارية في تجربة "جسور".