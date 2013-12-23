جمعية تحفيظ القرآن بحوطة سدير تسلم جائزة عبدالعزيز المنقور «رحمه الله» لحفظ القرآن الكريم

شرف رئيس مركز حوطة سدير الأستاذ "فهد بن صالح الزكري" بعد مغرب يوم الأربعاء على مسرح دار الفرقان لتحفيظ القرآن الحفل التكريمى الأول الذي تقيمه جمعية تحفيظ القرآن بحوطة سدير في مسابقة جائزة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالعزيز المنقور "رحمه الله" لحفظ القرآن الكريم، بحضور رئيس جمعية تحفيظ القران الشيخ "حمدان بن محمد الدغيلبي وكاتب عدل حوطة سدير الشيخ عبدالرحمن محمد المغامس والشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيمد، وسعادة الشيخ ناصر بن محمد السهو، والأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز المنقور والأستاذ عبدالله بن إبراهيم الفدا، وعضو الجمعية الأستاذ حمد المعجل وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وأولياء أمور المكرمين بحوطة سدير، وقد بدأ الحفل بتقديم لمدير الشؤون الاجتماعية بالجمعية الأستاذ موسى بن محمد الليفان، رحب فيها بالحضور وقدم شكره لأبناء المرحوم عبدالعزيز المنقور على دعم هذه الجائزة ثم ألقى رئيس الجمعية الشيخ حمدان بن محمد الدغيلبي تحدث فيها عن أهمية حفظ كتاب الله وتعلمه ودعمه شاكرا جميع الداعمين، ثم ألقى الأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز المنقور كلمة. رحب فيها برئيس مركز حوطه سدير والحضور وقال يسعدني أن أقدم تهنئتي الخاصة لأبنائي ممن حفظوا أجزاء من كتاب الله الكريم على مستوى المنطقة، أدعوا الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يجعل هذا القرآن شفيعا لهم وأن يحذوا حذوهم بقية الأبناء والبنات، وفي ختام كلمته قدم شكره لأصحاب السعادة، رئيس وأعضاء مجلس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحوطة سدير، ومدير عام الجمعية الشيخ حمدان الدغيلبي والعاملين في الجمعية من المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات وغيرهم على ما قدموه من جهد تجاه حفظة كتاب الله عامة والجائزة خاصة. بعد ذلك قدم الشيخ محمد الخليفي أسماء الأشخاص الداعمين ماديا أو وهبوا الجمعية عقارات وغيرها وقد قدم شكره لهم داعين لهم بأن الله يجعل ما يقدمونه في ميزان أعمالهم. وفي نهاية الحفل تم تكريم الفائزين بمبالغ مالية وشهادات تكريم.

الفائزون الأوائل بالفرع الأول حفظ عشرة أجزاء (بنين) الأول؛ يزيد سعود النفيعي، الثاني؛ أسامة عبدالله الشرنوبي، الثالث؛ محمد أرشد زبير، الرابع؛ محمد محمد خير، الخامس؛ عمر أحمد الصغير. بينما الفائزات الأوائل في الفرع الأول حفظ عشرة أجزاء (بنات) الأول؛ أسماء عاطف محمد السيد، الثاني؛ زينب محمد مختار، الثالث؛ هبة اباظة غريب، الرابع؛ أسيل بنت محمود سلام.

الفائزون الأوائل بالفرع الثاني حفظ ستة أجزاء (بنين) الأول؛ أحمد ربيع الرشيدي، الثاني؛ أحمد صلاح الدين، الثالث؛ راشد سعد الربيع، الرابع؛ محمد طارق محمد، الخامس؛ عبدالعزيز الفايز، بينما الفائزات الأوائل في الفرع الثاني حفظ ستة أجزاء (بنات) الأول؛ حصة بنت عبدالرحمن القاسم، الثاني؛ نورة عبدالعزيز النصار، الثالث: ثوبية بنت أرشد زبير، الرابع؛ هيلة سليمان الفايز، الخامس؛ نورة حمد الهليل.

الفائزون الأوائل بالفرع الثالث حفظ ثلاثة أجزاء (بنين): الأول؛ إياد الحسينان، الثاني؛ علي جمال الدين، الثالث؛ عبدالمجيد فريح المطيري، الرابع؛ محمود محمد محمود، الخامس؛ أسامة غزلان. بينما الفائزات الأوائل في الفرع الثالث حفظ ثلاثة أجزاء (بنات) الأول؛ مريم عبدالله الوكيل، الثاني؛ تسنيم صلاح أحمد، الثالث؛ كاميليا بنت حكمت الحلبي، الرابع؛ خلود دخيل الحسينان، الخامس؛ عهود ابراهيم العتيق، السادس؛ الهنوف صالح المهيدب، السابع؛ هيفاء جبير الجبيري، الثامن؛ سارة ناصر النصر الله، التاسع؛ وسمية ظافر الرشيدي.

وفى نهاية الحفل قدم رئيس مركز حوطة سدير ورئيس الجمعية دروعا تذكارية للداعمين وهم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيمد لبنائه داراً نسائية بعودة سدير وتكفله بجميع مصروفاتها ودعمه اللامحدود للجمعية ماديا. ودرعا تذكاريا للشيخ ناصر بن محمد السهو حفظه الله لشراء دار أم المؤمنين صفية رضي الله عنها بعشيرة سدير وتكفله بجميع مصروفاتها، ودرعا تذكاريا لأبناء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالعزيز المنقور -حفظهم الله- لإقامة مسابقة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالعزيز المنقور -يرحمه الله- والذي كان -رحمه الله- هو من مؤسسي الجمعية وعرف بدعمه المادي والمعنوي اللامحدود لخدمة كتاب الله. وقدم درع تذكاري للشيخ عبدالله بن سليمان الموسى -حفظه الله- لدعمه المادي وتكفله براتب وسكن مشرفة الدور النسائية، ودرع تذكاري للشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز الفدا -حفظه الله - لإيقاف فلتة الواقعة بخطامة سدير لصالح دار أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وكذلك دعمه المادي اللامحدود فى شراء محطة الجمعية كما ساهم في شراء دار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحي النهضة في حوطة سدير وبدعمه المادي والمعنوي اللامحدود سنوياً. كما قدمت الجمعية درعا تذكاريا لرئيس مركز حوطة سدير. هذا وقد تلقت الجمعية تبرعا سخيا من الشيخ إبراهيم الفدا بمبلغ ستين ألف ريال. ومبلغ وقدره خمسون ألف ريال من الشيخ عبدالرحمن أبو حيمد، ومبلغ خمسون ألف ريال من الشيخ ناصر السهو وهناك تبرعات من البعض لدعم مشاريع الجمعية، بعد ذلك شرف الجميع مأدبة العشاء التي أعدتها الجمعية للحضور.

حضر الحفل الأستاذ محمد عبدالعزيز المنقور، الأستاذ فهد بن عبدالعزيز المنقور، الأستاذ عبدالعزيز إبراهيم المنقور، الأستاذ عبدالعزيز عبدالله المنقور، الأستاذ خالد بن محمد العنقري، الأستاذ يزيد عمر المنقور.

منظمو الحفل

كان الحفل ناجحا بجهود المنظمين وهم:

رئيس الجمعية الشيخ حمدان بن محمد الدغيلبي، مدير إدارة الجمعية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الخليفي، مدير الشؤون التعليمية الأستاذ موسى بن محمد الليفان، مشرف الحلقات الأستاذ سعيد بن أحمد السعيد، الأستاذ عبدالرحمن بن محمد البدر، والأستاذ بندر بن سعد البخيت. وعبدالرحمن بن صالح الماجد، والأستاذ محمد خير أحمد احيمر والشيخ حافظ سيد ذبيح الله.