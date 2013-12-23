د. السبتي يهنئ خالد الفيصل ويشكر فيصل بن عبدالله

رفع الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية والتعليم باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل آل سعود على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للتربية والتعليم، سائلاً الله أن يوفقه في قيادة هذا الصرح الذي يحتضن الشريحة العظمى من أبناء وبنات هذا الوطن، والذين يتطلعون من سموه تحقيق تطلعاتهم في ظل مايتمتع به سموه من حنكة إدارية وقيادية، استطاع من خلالها أن يجعل لها أثراً وبصمة في المناصب والقيادات التي تولاها سموه طوال مسيرته العملية.. إضافة إلى ماقدمه الفيصل من إسهامات رائدة في مسيرة الثقافة والإبداع السعودية والعربية، فسموه ليس بعيداً عن ما يشهده التعليم في المملكة من تحولات وتطورات تسير جنباً إلى جنب مع التغيرات العالمية المستمرة في جوانب التنمية المختلفة والتي يأتي التعليم أبرزها، فخالد الفيصل إحدى الشخصيات التي تقف شاهدة على مسيرة التنمية في المملكة، وأحد المساهمين في دفع حركة التطور والحراك الذي نعيشه اليوم في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وفق الله سموه في مسيرته الجديدة.

كما قدم د. خالد السبتي خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد على الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية تحت قيادته لوزارة التربية والتعليم، وكان من أبرزها رفع فعالية الأداء والتركيز على جودة المخرجات وإعادة هيكلة قطاع التربية والتعليم، وتأسيس هيئة تقويم التعليم العام وعدد من الشركات الحكومية، واستلام آلاف المباني المدرسية الجديدة، وتطبيق مناهج حديثة، بالإضافة إلى تقدم طلاب المملكة في التصنيف العالمي في المنافسات المختلفة.