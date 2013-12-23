نوير: العمامة المغربية جلبت لي الحظ

أوضح مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ حصوله أن العمامة المغربية التي ارتداها عقب الفوز بكأس العالم للأندية حصل عليها قبل المباراة لجلب الحظ.

وقال نوير لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "صديق لي أتى من البرازيل لتشجيع بايرن في نهائي المونديال أعطاني العمامة لتجلب لي الحظ وهو ما حدث."

وتابع نوير "سيستردها لاحقا، فهي تذكاره الخاص الذي اشتراه من المغرب."

وأضاف نوير "لقد كانت مباراة نهائي حقيقية، الأجواء في الملعب رائعة،والرجاء سانده عدد كبير من الجماهير وكان الملعب ممتلئ عن آخره."

وحصل الفريق البافاري على لقب كأس العالم للأندية بالفوز على الرجاء بطل الدوري المغربي بهدفي دانتي وتياجو ألكانتارا.