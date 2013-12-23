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طحنون بن محمد يؤدي صلاة الجنازة على أحمد القبيسي

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طحنون بن محمد يؤدي صلاة الجنازة على أحمد القبيسي طحنون بن محمد يؤدي صلاة الجنازة على أحمد القبيسي

أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ظهر أمس، صلاة الجنازة على المغفور له، بإذن الله، أحمد بن محمد بن بطي خلفان القبيسي، في مسجد القبيسي بمدينة العين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، وعدد من الشيوخ، وأعيان وأبناء القبائل، والمقيمين في مدينة العين، وأبناء الفقيد، رحمه الله.

 

.. وحمدان بن زايد يعزي الأسرة

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية مساء أمس واجب العزاء إلى إخوان وأبناء المغفور له بإذن الله أحمد بن محمد بن بطي خلفان القبيسي وذلك بمنزل العائلة في مدينة العين.

وأعرب سموه عن صادق العزاء والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد.. داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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