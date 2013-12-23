جائزة محمد بن راشد للسلام تشارك بمؤتمر في ماليزيا

شارك وفد «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي» في أعمال «مؤتمر السلام العالمي» الذي استضافته ماليزيا.

وضم الوفد كلاً من: الدكتور عمر محمد الخطيب عضو مجلس الأمناء، ومحمد عبدالله بوهناد الأمين العام، وخليفة محمد الشاعر مدير مكتب التنسيق والاتصال، وأيمن محمد إسماعيل.

وتناول الدكتور عمر الخطيب، خلال المؤتمر، رسالة الدين الإسلامي الداعية للحوار والتعايش والسلام، فيما تحدث الأمين العام عن الجائزة وأهدافها إلى جانب «مؤتمر دبي العالمي للسلام» الذي يعقد خلال شهر أبريل عام 2014.

كما شاركت الجائزة على هامش المؤتمر في فعاليات المعرض المصاحب، حيث حظي جناحها المشارك بإقبال واهتمام متميزين من قبل الزوار.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن مشاركة الجائزة في المؤتمرات والفعاليات الدولية للسلام، تأتي انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي الجائزة على إبقاء جسور التواصل مع العالم، ونريد أن نكون محل ثقة الجميع.. لافتاً إلى «أن اقتناعنا بالسلام قوي لكن السلام الحقيقي لن يتحقق ما لم يكن منصفاً وما لم تكن قناعة الجميع به بمثل قوة قناعتنا».

من جانبه، قال محمد عبدالله بوهناد: إن الجائزة تسعى من خلال مشاركاتها مع المنظمات والجهات العالمية الداعمة للسلام إلى تأكيد دعم دولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص للسلام العالمي عبر المبادرات التي تطلقها حكومة الدولة والتي تسهم في ترسيخ مفهوم السلام العالمي.