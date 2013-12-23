البروكلى يقوى مناعتك ويحميك من السرطان وأمراض القلب

عمرك فكرت أيه هى فوائد البروكلى، وما قيمته الغذائية فى حياتك، ولماذا تحتاج له أجسامنا.. هذه الأسئلة تطرح نفسها عند تناولك نبات البروكلى الذى توضح قيمته الغذائية الدكتورة بسنت عزت استشارى أمراض المناعة قائلة، للبروكلى فوائد متعددة، فهو مفيد فى خفض الوزن لمن يعانون السمنة، وقيمته العالية تتمثل فى أهميته للجهاز العصبى لاحتوائه على كمية من البوتاسيوم المهمة لجسم الإنسان، والتى تعمل على دعم أعصاب المخ بما يحتاجه من عناصر غذائية، كما أن البروكلى غنى بالكالسيوم والماغنسيوم، مما يعمل على ضبط ضغط الدم.

وأضافت "بسنت"، أنه فى فصل الشتاء ينصح بتناول البروكلى، لأنه يقى من نزلات البرد، لاحتوائه على فيتامين سى، كما أنه يحمى الأطفال من مشاكل العظام والمفاصل، لاحتوائه على فيتامين K، كما أنه مهم لدعم جهاز المناعة لاحتوائه على الزنك والسيلينيوم، واللذين يعتبران مهمين لدعم جهاز المناعة فى مواجهة الأمراض ويساعد الجسم على التخلص مالبكتيريا الضارة المحيطة، وبالتالى يقلل من احتمالية تعرض الجسم لمرض السرطان.

جدير بالذكر أن البروكلى يمنع تعرضك للإمساك ويسهل عملية الهضم كما أنه مصدر مهم لفيتامين ن A، مما يساعد على تقوية الشبكية ويحميك من التعرض لأمراض القلب والسكتة الدماغية، لذا لابد أن يكون البروكلى ضيفا على المائدة المصرية لأهميته الغذائية بالنسبة للجسم.