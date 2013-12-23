مؤتمر صحفي لبرنامج ذا فويس في حضور النجوم وغياب شيرين

نظمت مجموعة قنوات mbc مؤتمرًا صحفيا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت قبل أسبوع من انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج (the voice..أحلى صوت) بحضور عدد من الصحفيين العرب المتخصصين في هذا المجال، والنجوم كاظم الساهر وصابر الرباعي وعاصي الحلاني، بالإضافة لمازن حايك المتحدث الإعلامي باسم mbc فيما غابت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بسبب حادث طارئ لم يكشف منظمو المؤتمر عن طبيعته .

المؤتمر الذي استمر ساعة تقريبا وتم اختصار وقته بسبب ارتباط النجوم الثلاثة بتحضيرات الأيام الأخيرة قبيل إطلاق الحلقات التمهيدية، شهد الكشف عن تفاصيل عديدة تخص الموسم الجديد من البرنامج الذي انطلقت من خلاله قناة mbc مصر في نوفمبر من العام الماضي.

يشارك في الموسم الثاني من (the voice | أحلى صوت) 150 مشتركا، ويشهد الموسم إضافة أسلوب جديد في المنافسة بين المدربين الأربعة خلال المرحلة الثانية، أي مرحلة التحدي التي تلى مرحلة الصوت وبس، الأسلوب يسمى “مناورة الإقتناص” والذي يسمح لأحد المدربين بضم مشترك تم استبعاد من فريق مدرب أخر، كما قرر فريق العمل دعم وجود البرنامج على مواقع التواصل الإجتماعي والمنتديات الشبابية .

وتوقع النجوم الثلاثة أن يشهد الموسم الجديد متابعة تفوق تلك التي حظى بها الموسم الأول بسبب جودة أصوات المشتركين والحياد التام من المدربين، وأكد كاظم الساهر أن الروح الطيبة التي تجمع المدربين الأربعة سبب رئيسي في حالة الارتياح التي يشعر بها الجمهور تجاه البرنامج، والتي جعلت الجميع يركز مع المواهب والأصوات لا مع خلافات لجان التحكيم كما يحدث في برامج آخرى، وأشار مازن حايك إلى أن البرنامج يتميز بأنه لا يعتمد على لجنة تحكيم تقليدية، وإنما على مدربين مهمة كل منهم دعم المشتركين الذين اختارهم فقط، وهو ما جعل (the voice | أحلى صوت) تجربة متميزة بالمقارنة بباقي البرامج التي سبقته في هذا المجال.

وشدد حايك على أن وجود أصوات غير عربية هدفه اكتشاف المواهب في كل مكان ومن كل المستويات، وقال الساهر أن من بين هذه الأصوات من تأهلت لبرامج غناء أجنبية بعد ذلك، وعاد حايك ليؤكد أن اهتمام mbc بشكل عام بهذه البرامج يعود إلى أن أكثر من نصف سكان العالم العربي من الشباب الموجه لهم تلك البرامج، وأن هناك برنامج مختلف تماما في مجال البحث عن المواهب ستطلقه mbc العام المقبل.

حايك أكد أيضا أن (the voice..أحلى صوت)، ينافس نفسه، وأن كل برامج القناة في هذا المجال تنافس نفسها لتقدم الأفضل ولا تنشغل بما يقدمه الأخرون.

وعن الاهتمام بالمطرب الشاب محمد عساف خريج برنامج arab idol بالمقارنة بمراد بوريكي خريج برنامج (the voice .. أحلى صوت)، اتفق مازن حايك مع هذا الأمر، مؤكدًا أن عساف شكل حالة خاصة، فهو فتى جاء من المخيم إلى arab idol ليصل لاحقًا إلى الأمم المتحدة من خلال جولاته التي تحمل طابع إنساني يلق الضوء أولا على القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مجموعة mbc حريصة على دعم كل المواهب التي تتخرج من برامجها .

وأكد المطرب اللبناني عاصي الحلاني، أنه يتمنى أن لا يربط الجمهور دائما بين المدرب النجم والمشترك الذي فاز من فريق هذا المدرب، لأن ذلك يقلل من وهج المطرب الشاب ويجعله دائما يسير في ظل مدربه ولا يحقق نجومية مستقلة .

وأشار كاظم الساهر إلى أن اختيار الأصوات تفادى خطأ كبير يقع فيه البعض وهو الحكم على الصوت من قوته وتمتعه بالطبقات الموسيقية، لكن مدربين (the voice .. أحلى صوت) حرصوا على اختيار صاحب الأداء البسيط والإحساس الذي يصل للجمهور بسهولة أولا.

ومن المنتظر أن يواصل الممثل المصري محمد كريم تقديم الحلقات التمهيدية للبرنامج، على أن تنضم له نجمة معروفة ستكون مفاجأة على حد قول مازن حايك في الحلقات المباشرة، وكانت النجمة المصرية الشابة اروة جودة قد شاركت كريم تقديم حلقات الموسم الأول.

قال النجم عاصي الحلاني أنه لن يدفع بابنته لاحتراف الفن رغم موهبتها في الغناء .

ووجه الحاضرون الشكر للمطرب صابر الرباعي بسبب حرصه على الحضور رغم وفاة والده قبل أيام، وإقامة ليلة عزاء له في في بيروت قبيل المؤتمر بعدة ساعات.

وافتتح المؤتمر المطرب المغربي الشاب مراد بوريكي الفائز بالمركز الأول في الموسم الماضي من البرنامج .