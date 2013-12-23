سكرتير "الجيزة" يقرر نقل موظفة وإلغاء ندبها بالمخالفة للقانون

أصدر اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، قرارا بإلغاء ندب فتحية بشير محمد المحاسب الأول بديوان عام المحافظة، إلى إدارة الاستحقاقات بشئون العاملين بحى العمرانية، ونقلها إلى الإدارة نفسها دون إجراء تحقيق بالمخالفة للقانون، وذلك بعد يومين من قرار الندب.

وتعليقا على القرار، قالت فتحية بشير محمد المحاسب أول بديوان عام المحافظة، إنها فوجئت بالاتصال بها من جانب المحافظة، لتقوم بتسليم جميع الملفات المهمة بالمحافظة وتسليم أغراضها، لافتة إلى أنها لم تبلغ بقرار النقل الذى اتخذه السكرتير العام، ولكن ما تم إبلاغها به هو الانتداب إلى إدارة الاستحقاقات بشئون العاملين بحى العمرانية، قائله: "هذا قرار تعسفى ولا يجوز أن يتم إخلاء طرف لموظف حكومى بدون تحقيق أو تشكيل لجنة لمعرفة السبب".

وأضافت فتحية لـ"اليوم السابع"، أن الغريب فى الأمر أن قرار إخلاء الطرف، كان ندبا ثم تحول نقلى من قبل قرار السكرتير العام رقم 715 لسنة 2013 بدون علم الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، بحجة أنه لصالح العمل وبدون تحقيق.

وتابعت الإطاحة بى بطريقة خاطئة من ندب إلى نقل، قائله: "أنا فعلا مضطهدة رغم مع شهادة الجميع لى بالسمعة الطيبة والكفاءة فى العمل وعدم حصولى طوال الـ25 سنة التى عملت بها فى المحافظة، على أى جزاءات، إضافة إلى أنى كرست عمرى كله للوظيفة التى عملت بها بإدارة شئون العاملين".

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة الجيزة، إن قرار نقل فتحية بشير محمد حسن بديوان عام المحافظة، إلى إدارة الاستحقاقات بشئون العاملين إلى حى العمرانية، جاء بناء على التقرير الصادر من مفتشة التأمين والمعاشات التى قامت بالتفتيش ووجدت العمل المنوط بفتحية غير دقيق، وبه جانب من التأخير باستمرار، وأيضا لتكاسلها فى أداء عملها، قائلاً: "هذا قرار سكرتير عام محافظ وإذا كان هناك شىء غير مفهوم فلديها النيابة الإدارية للتقدم بشكواها".



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