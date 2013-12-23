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مصطفى حجازي: المنطق يقول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

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مصطفى حجازي: المنطق يقول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية مصطفى حجازي: المنطق يقول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

كتب : الوطن منذ 13 دقيقة

أعرب مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، عن رغبته في إجراء انتخابات رئاسة قبل البرلمانية؛ لأنها تمثل المنطق، واصفا إجراء البرلمانية أولا بأنها ستزيد من الشقاق. وأكد أن الحوار المجتمعي الذي يقوده عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، يتم مع كل الفئات دون تفرقة؛ للتعرف على وجهات النظر المختلفة، وعدم الانفراد بالقرار.

وقال المستشار السياسي، خلال استضافته في برنامج "30/25"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى: "نريد أن نشرك القطاع الأوسع من المجتمع؛ لرسم خارطة طريق بنجاح".

وتابع حجازي، أن حوارات الرئاسة مع القوى المدنية تبلورت في شكل قرارات ملموسة، وشدد على أن من أهداف ثورة 30 يونيو، هي إعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل أقوى من السابق.

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