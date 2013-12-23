علي بنواري يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

كتب : أ.ش.أ الأحد 22-12-2013 20:41

أعلن علي بنواري الوزير المنتدب الأسبق للمالية- في حكومة سيد أحمد غزالي 1991- اليوم، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل 2014 .

وكشف بنواري، في منتدى يومية "ليبرتيه" الجزائرية الناطقة بالفرنسية، المحاور الرئيسية لبرنامجه الانتخابي، الذي يتمركز حول "الحوكمة السياسية"، مؤكدًا أن الاستحقاق الانتخابي المقبل يعد الفرصة الوحيدة للتقويم الوطني.

وأوضح الوزير الأسبق "62 عاما" ـ الحاصل على الجنسية السويسرية ـ أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإنه لن يتعدى فترة رئاسية واحدة لضمان الانتقال السلمي، مؤكدًا استعداده للتخلي عن جنسيته السويسرية تطبيقا للمادة 73 من الدستور الجزائري، (تنص على أن أهلية الترشح لرئاسة الجمهورية تتطلب أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط).

وبشأن برنامجه، أوضح بنواري، أنه سيركز عمله على الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والتفتح على العالم لا سيما من خلال إصلاح قطاع العدالة ولامركزية السلطة وإصلاح نقدي وجبائي عميق.ودعا إلى حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية لانتخاب مجلس تأسيسي يكلف بصياغة الدستور الجديد للوطن. وأعرب عن تأييده للنظام البرلماني.

ومن الجدير بالذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر رشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة.وقال الحزب، إن بوتفليقةهو مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقرراجراؤها في العام المقبل