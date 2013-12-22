وزير السياحة يدعو المصريين بالخارج إلى قضاء أعياد الكريسماس فى وطنهم

أطلق وزير السياحة هشام زعزوع اليوم الأحد، مبادرة ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج إلى ﻘﻀﺎء أﻋﯿﺎد اﻟﻜﺮﯾﺴﻤﺎس فى مصر، للمساهمة فى إنعاش السياحة وتعويض الكساد الذى شهدته خلال الفترة الأخيرة جراء الاضطرابات السياسية.

وطالب زعزوع، الجيل الأول والثانى والثالث من المصريين بالخارج، الذين لم يرتبطوا بمصر مثل أجدادهم، بأن يعودوا إلى وطنهم فى أعياد الكريسماس، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقده فى القاهرة مساء اليوم الأحد.

وتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير ناجح، كما توقع تكرارها فى مارس المقبل، وقبل أعياد الربيع، لإعادة أعداد السائحين الذين فقدتهم مصر خلال السنوات الماضية.

وقال زعزوع: "إن المصريين مرتبطون ببلدهم ارتباطًا وثيقًا جدًا".

وأشار إلى أن "السياحة المصرية فى عام 2010 جذبت ما يزيد على 14.7 مليون سائح بإجمالى عائدات بلغت 12.5 مليار دولار، وهو ما كان يعادل 3 أضعاف عائدات مصر من مجرى قناة السويس الملاحى العالمى فى العام نفسه".

وتابع أن السياحة واجهت 3 سنوات أخيرة سيئة، لذا فهى تحتاج دعم كل المصريين.. وشهر سبتمبر الماضى كان أسوأ الشهور التى مرت على السياحة المصرية منذ 30 عامًا، حيث استقبلت مصر خلاله 300 ألف سائح فقط.

وقال زعزوع إن عدد السائحين هذا العام أقل 40% عن العام الماضى، الذى لم يكن بالأساس عامًا جيدًا على السياحة، ويوجد 4 ملايين مصرى يعتمدون فى دخولهم على السياحة بشكل مباشر، و16 مليونًا مرتبطين بها بشكل غير مباشر