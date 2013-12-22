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رئيس قسم الاقتصاد بتربية أشمون يؤكد عدم انتمائه للإخوان

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رئيس قسم الاقتصاد بتربية أشمون يؤكد عدم انتمائه للإخوان رئيس قسم الاقتصاد بتربية أشمون يؤكد عدم انتمائه للإخوان

أكد الدكتور يحيى عبد المنعم عبد الهادى، أستاذ التغذية ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التربية النوعية بأشمون، أنه لا ينتمى بأى شكل من الأشكال إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه لن يكون منهم فى أى يوم من الأيام.

وقال عبد الهادى لـ"اليوم السابع" إنه لم يتم معه أى تحقيق من جانب أى جهة من الجهات الأمنية، مؤكدًا أنه لا ينوى الانضمام إلى تنظيم الإخوان مستقبلاً.

كانت تقارير ذكرت أن الدكتور يحيى عبد المنعم، ينتمى إلى تنظيم الإخوان وضمن أساتذة الجامعات الذين ينتمون إلى الجماعة ولأنه من ضمن من شاركوا فى تحريض الطلبة على التظاهر.

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