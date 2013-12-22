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المستشار القانونى لـ"الأزهر":طالبنا الأمن بوقف عنف الإخوان ولم يستجب

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المستشار القانونى لـ"الأزهر":طالبنا الأمن بوقف عنف الإخوان ولم يستجب المستشار القانونى لـ"الأزهر":طالبنا الأمن بوقف عنف الإخوان ولم يستجب

قال الدكتور مصطفى العرجاوى المستشار القانونى لجامعة الأزهر، إن مجلس الجامعة طالب الشرطة بالتدخل ضد عنف الإخوان ولم يستجب أحد، مضيفا، "الأزهر هو الجامعة الوحيدة التى أعطت تصريحا واضحا للشرطة، للدخول لتأمين الامتحانات".

وأوضح "العرجاوى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن عميدة كلية الدراسات الإسلامية استنجدت برئيس الجامعة بعد العنف الشديد من جانب طالبات الإخوان، والأمن لم يتدخل، لافتا إلى أن 150 طالبا وطالبة فصلوا بمجالس تأديبية بشكل نهائى.

وأشار "العرجاوى" إلى أن الامتحانات مستمرة بانتظام، موضحاً أن جامعة الأزهر تحافظ على الطلاب بكافة الأشكال.

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مصر 365