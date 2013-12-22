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«أردوغان» يهدد بـ«قطع يد» من يستغل «فضيحة الفساد» لضرب حكمه

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«أردوغان» يهدد بـ«قطع يد» من يستغل «فضيحة الفساد» لضرب حكمه «أردوغان» يهدد بـ«قطع يد» من يستغل «فضيحة الفساد» لضرب حكمه

هدد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، بقطع أيادي خصومه السياسيين في حال استعملوا فضيحة الفساد لضرب حكمه، موضحا أنه نشأ ضمن الدولة من يسعى لخلق تكوينات موازية لها، وسنقضي على هذه العصابات، والتنظيمات، كما قضينا على «المافيا»، ولن نتهاون في مثل هذه الأمور، مهما كانا مصدرها، أو لونها.

وأضاف «أردوغان» في كلمة ألقاها في حشد من الجماهير، التي تجمعت أمام مدخل مطار طرابزون الدولي، قبيل توجهه إلى باكستان، أن «الذين يسعون لتقسيم الشعب لن يفلحوا أبدا، وعليهم التفكير مليًّا في هذا الأمر»، مشددًا على «ضرورة قيام كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإضافة إلى القضاء بمهامهم ضمن الحدود التي حددها لهم الدستور، مع حرص كل منهم على عدم تشكيل ضغط على الآخر أثناء ذلك».

وعقب انتهاء الكلمة غادر «أردوغان» مطار طرابزون، متوجها إلى باكستان، برفقة عقيلته أمينة أردوغان، وكريمته سمية أردوغان، ووزير الاقتصاد، ظفر جاغلايان، ووزير النقل والمواصلات والملاحة البحرية، بينالي يلدرم، ونواب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان قورطولموش، ومولود جاوش أوغلو.

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