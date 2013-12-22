"إخوان بني سويف" يلقون الشماريخ على مصفحة شرطة.. والأمن يرد بقنابل الغاز

كتب : ميشيل عبدالله منذ 34 دقيقة

وقعت منذ قليل، مناوشات بين مشاركين في مسيرة محدودة لجماعة الإخوان المحظورة، وقوات الشرطة بشارع البوسطة بمدينة الفيوم، بعد احتكاك أعضاء الإخوان بإحدى مصفحات الشرطة، وإطلاق الألعاب النارية والشماريخ عليها.

كانت المسيرة تجوب شوارع مدينة الفيوم، وعند مرورها من شارع البوسطة، مرددين هتافات مناهضة لقيادات الجيش والشرطة، كانت هناك مصفحة وأفراد من الأمن، فأطلق الإخوان عليهم الألعاب النارية والشماريخ، و ردت عليهم القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ووقعت مناوشات، ورشق المتظاهرون، القوات بالحجارة.