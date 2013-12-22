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وقفة للعاملين بميناء دمياط للمطالبة بفسخ التعاقد مع "ديبكو" الكويتية غدا

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وقفة للعاملين بميناء دمياط للمطالبة بفسخ التعاقد مع "ديبكو" الكويتية غدا وقفة للعاملين بميناء دمياط للمطالبة بفسخ التعاقد مع "ديبكو" الكويتية غدا

كتب : سهاد الخضرى منذ 25 دقيقة

ينظم العاملون بهيئة ميناء دمياط، وقفة، غدا، احتجاجا على الإضرار بمصالح الهيئة نتيجة للتراخى فى استخدام حقهم القانونى فى فسخ العقد مع الشركة الدولية للحاويات "ديبكو"، ما تسبب فى عدم تنفيذ المرحلة الثانية للميناء، وأوقف تطويره ومشروعات التعميق لاستقبال الأجيال الحديثة من سفن الحاويات، والذى أصبح معه ميناء دمياط مهجورا وفقد قدرته التنافسية مع الموانئ الأخرى بعد أن كان من أهم موانئ البحر المتوسط، ما دفع اللجنة النقابية للعاملين بحاويات دمياط لإعلان تأييدها ومشاركتها بالوقفة.

وأبدى العاملون بهيئة ميناء دمياط رفضهم لإصرار الوزير على التجديد لشركة الحلول المتكاملة، على الرغم من رفض العاملون بالهيئة للتجديد،

وأشار العمال لمنشور وزير المالية رقم 9 لأكتوبر 2013 والذى نتج عنه الغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة.

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