القرموطي يتقمص دور "الشيف" على الهواء للتحذير من خطر بعض الأسماك

كتب : فاطمة النشابي الأحد 22-12-2013 22:38

تقمص الإعلامي جابر القرموطي، دور الطاهي "الشيف" على الهواء مباشرة، في برنامجه "مانشيت"، على شاشة "أون تي في"، وذلك لشرح وتوضيح أضرار شراء بعض من أنواع الأسماك التى انتشرت في الأسواق المصرية.

وقال إنه ظهر بهذا الشكل حتي يستطيع توصيل رسالته بخطورة هذه الأسماك على حياة المواطنين، ولكي يأخذوا حذرهم من شراء مثل هذه الأسماك.

وتابع إن الأسماك المسممة تتواجد في أماكن البحر الأحمر شرم الشيخ والغردقة ودمياط والمنصورة، وفي بعض أماكن في الأسواق بالإسكندرية، مشيراً إلى أن أنواع الأسماك التي يوجد بها السم هي "دجاجة البحر، السمكة السخرية، سمكة العقرب، سمكة القط".