عمرو أديب يبرز انفراد "الوطن".. ويؤكد: ثوار يناير عملاء للإخوان وعصرهم ذهب بلا رجعة

الإعلامي البارز: شباب 30 يونيو هم الثوار الحقيقيون.. و6 أبريل طابور خامس

كتب : الوطن منذ 55 دقيقة

أبرز الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، ما نشرته "الوطن" عن خطة الإخوان يوم 25 يناير المقبل لاعتقال الفريق أول عبدالفتاح السيسي وعدلي منصور رئيس الجمهورية.

وأوضح أديب خلال برنامجه، أن الإخوان يريدون تعطيل الدولة بالكامل يوم 25 يناير المقبل، تحت شعار "الإرادة الشعبية تهزم الانقلاب".

وقال "الإخوان سينظمون مسيرات في كل محافظة على حده، بهدف تعطيل كل الأشياء، تحت مسمى هزيمة الانقلاب".

وأشار أديب إلى أن "من يسمون أنفسهم بأنهم قاموا بثورة 25 يناير عملاء للإخوان، وذهب عصرهم بلا رجعة وعلى رأسهم حركة شباب السادس من أبريل".

ووصف شباب ثورة 30 يونيو بأنهم هم الثوار الحقيقيون، مطالبا الجماهير بعدم الالتفات لتصريحات بعض الحركات التي تعتبر من الطابور الخامس، مثل شباب 6 أبريل.

وحذر أديب الحكومة من التهاون مع خطة الإخوان، مذكرا بما حدث في 25 يناير وعدم اهتمام نظام مبارك بدعوات الشباب للنزول للميادين، ثم نجحوا في الإطاحة به، وتهاون نظام الإخوان بجمع توقيعات حملة "تمرد"، وبعدها قامت ثورة 30 يوينو.