ساويرس: عدم ترشح السيسي يعتبر تخلي عن دوره الوطني.. والمصريون "فاض بهم الكيل" من الإخوان

كتب : الوطن منذ 29 دقيقة

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس، الشعب المصري بعدم الصمت على أفعال الإخوان الإجرامية.

وأضاف ساويرس، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، "مش عاوزين ننزل الشارع ونواجه الإخوان عشان نحفظ الدم، لازم نقف مع الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب الإخواني".

ووصف رجل الأعمال عدم ترشح السيسي وزير الدفاع لرئاسة الدولة بأنه "تخلي عن دوره الوطني".

وحذر ساويرس من أن الشعب المصري "فاض به الكيل"، ولن يصمت كثيرا عن أفعال الإخوان، التي تريد تحطيم الدولة المصرية.