وزارة الشباب تنظم لقاء بين أصحاب المبادرات الشبابية والمتحدث العسكري

أ ش أ - تنفذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب يوم الثلاثاء اللقاء التنسيقي لمسابقة "شارك" ويستمر ثلاثة ايام بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

ويشارك في اللقاء أصحاب المبادرات الفائزة بالمسابقة التى نفذتها الوزارة، والجهات الممولة لها لمناقشة الدعم المقدم وأسلوب وآليات تنفيذ المبادرات الشبابية الهادفة لخدمة وتنمية المجتمع فى مختلف المجالات.

يأتى ذلك اللقاء فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الدولة لشئون الشباب ومنظمة "اليونيسيف"، والذى يتطلب تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية، والمبادرات الشبابية لتوعية الشباب، وصقل معرفتهم وحثهم على المشاركة الإيجابية بالمجتمع.

من جهة اخرى يقوم وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز يوم غد بجولة تفقدية على بعض مراكز الشباب بحلوان للتعرف على احتياجاتها والمشروعات التى تنفذها قبل بدء اجازة نصف العام

كما يلتقى وزير الشباب والعقيد أحمد محمد على المتحدث العسكرى يوم الأثنين بالمشاركين بالملتقى التثقيفى الأول لشباب النوبة الذى تنطمه وزارة الشباب.