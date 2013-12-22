شوقي غريب يوزع معاونيه على ملاعب الممتاز

أ ش أ - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة شوقى غريب توزيع مهام متابعة مباريات الجولة الأولى من الدورى الممتاز .

ومن المقرر أن يحضر مباراة القناة والإسماعيلى علاء نبيل ، وسيحضر أسامة نبيه مباراة اتحاد الشرطة ووادى دجلة ، بينما سيحضر شوقى غريب وأحمد حسن مباراة إنبى والمقاولون العرب .

ومن المقرر أن يحضر عبدالستار صبرى مباراة الزمالك والمصرى ، على أن يحضر أسامة نبيه مباراة الإنتاج الحربى والأهلى ، ومحمد سلام مباراة الرجاء والاتحاد السكندرى ، وعبدالستار صبرى مباراة الداخلية والمحلة .

ومن المقرر أن يتم متابعة باقى المباريات من خلال التسجيلات التليفزيونية.