عضو اللجنة المشرفة على قاعة المؤتمرات: تم منعي من الدخول ولا نعلم شئ عن الخلفية

أكد جمال سلامة رئيس قسم التصميمات وعضو اللجنة المشرفة على قاعة المؤتمرات في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الأحد من برنامج “مانشيت” أنه تم منعه من دخول القاعة لأداء عمل اللجنة وتنظيم مؤتمر الدستور دون أي أسباب كما تم منع اللجنة بالقوة الجبرية، وكشف أن الخلفية التي ظهرت في المؤتمر الصحفي العالمي للتعريف بمشروع الدستور الجديد، قد تم تقديمها، قبيل ساعات قليلة من بدء المؤتمر، كتبرع من إحدى الجمعيات الأهلية المصرية وكانت الخلفية والتي حملت صور شخصيات غير مصرية لتعبر عن المجتمع المصري.

وأضاف سلامة أنه تعرض لحادث تصادم إذ صدمته سيارة مجهولة موضحًا أن الحادث مدبر بعدما أدلى بأقواله للنيابة في أزمة الخلفية التي كانت موجودة في مؤتمر الدستور.