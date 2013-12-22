حملة "أنتى أقوى" بالإسكندرية تدرب الفتيات للدفاع عن النفس

أعلنت حملة "أنتى أقوى"، فى مؤتمرها الصحفى الأول لتدشين حملتها بالإسكندرية، عن خطة الحملة للفترة المقبلة التى تعتمد على التدريب على الدفاع عن النفس والدعم النفسى والقانونى للفتيات.

وقال الكابتن عصام شعبان، المدرب القائم على التدريب الرياضى، إنه سيدرب الفتيات على الفنون القتالية التى تمكنهم من ردع المتحرش فى حالة الاعتداء البدنى والتدرج فى مستويات التدريب حتى الوصول لتمكنهم من ردع محاولات الاغتصاب، وسيتم تأهيلهم بدنيا بشكل مناسب لتقوية قدراتهم البدنية.

وقالت نجوى شمس الدين، مسئولة التنظيم بالحملة، إن شق الدعم القانونى ينقسم لمرحلتين الأولى هى وحدة الدعم القانونى التى يشرف عليها مجموعة من المحامين الذين سيتابعوا البلاغات مع الفتيات، وسيتم تخصيص أرقام لتلقى البلاغات منهن والقسم الآخر هو مجموعة من المحاضرات عن القوانين المستخدمة فى مصر لضمان فعالية البلاغات وتوعيتهن بحقهن القانونى.

وأضافت دعاء نبيل، مسئولة التنسيق الخارجى، استعداد الحملة للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات والنقابات لتدريب أعضائهم، وأعلنت سارة عارفات، المتحدث الإعلامى، عن موعد أول تدريب للحملة يومى الخميس والجمعة 26؛27 /12/2013 واستعداد الحملة لاستقبال طلبات التسجيل فى التدريب عن طريق صفحات الحملة على مواقع التواصل الاجتماعى.