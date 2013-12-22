وجبة الإفطار تحميك من أمراض الشرايين التاجية

وجبة الإفطار وجبة حيوية، تقيك من مشاكل القلب، وتمدك بالحيوية اللازمة لإتمام يومك، فهى لا غنى عنها لصحة الجسم، كما يوضح الدكتور أحمد بيبرس خبير التغذية قائلا، إن آخر الأبحاث التى أجريت فى مجال التغذية أثبتت أهمية تناول وجبة الإفطار، فالأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار لديهم نسبة كبيرة من إمكانية التعرض للأزمات القلبية، كالإصابة بأمراض الشرايين التاجية التى تصل إلى ٧٢٪.

وأضاف "بيبرس" أن عدد من الدراسات أثبتت أن عدم تناول وجبة الإفطار قد يؤدى للتعرض للمسببات الرئيسية لأمراض القلب، كضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، الأمر الذى يهدد بزيادة بالأزمات القلبية فيما بعد.

ولم تقتصر الأبحاث التى تناولها العلماء على وجبة الإفطار، بل امتدت لوجبة العشاء أيضا، والتى أوضحت أن الذين يتناولون العشاء متأخرا قبل النوم معرضون بنسبة ٥٥٪ للإصابة بالأزمات القلبية أكثر عن الذين يتناولون العشاء مبكرا قبل ميعاد النوم بوقت كاف.

جدير بالذكر أن تلك الدراسة تمت على ٧٢٢٢ شخصا بين أعمار ٢٧- ٥٥ عاماً، لذلك لابد من تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى العمل مع تناوله خلال ساعة من الاستيقاظ، مع الحرص على أن تكون وجبة الإفطار مليئة بالعناصر الغذائية من بروتينات وفيتامينات ومعادن مع تناول العشاء قبل النوم بساعتين.

وينصح خبراء التغذية أن تكون تلك الوجبة عبارة عن الزبادى أو جبنة قليلة الدسم، مع واحدة توست، وثمرة فاكهة، حتى يتم الحصول على كافة ما يحتاجه الجسم من عناصر مهمة للتغذية.