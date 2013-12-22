نصائح للتخلص من آلام الدورة الشهرية المزعجة

فى وقت الدورة من كل شهر، تعانى الفتاة من آلام متعددة فى جسدها، وبطنها، وظهرها، وتعانى من آلام متفرقة تعيقها عن النشاط والحركة، وبعض الفتيات يستسلمن للراحة، والركون فى فترة الحيض، وخلال أيام الدورة الشهرية بالكامل، ولكن هذا ما تحذر منه الدكتورة ابتسام عمرو استشارى أمراض التناسلية، موضحة أن الكثير من الفتيات، يمارسن العديد من العادات الخاطئة، أثناء الدورة الشهرية تساعد على زيادة إحساسهن بالألم.

وهناك العديد من النصائح، تقدمها الدكتورة ابتسام، يمكن للفتاة القيام بها أثناء الدورة الشهرية، وتساعدها على التخلص من آلامها بشكل طبيعى، وتذكرها تباعًا .

أولًا،: ابتعدى عن الراحة فى السرير، بل قومى بالتحرك، والخروج من المنزل، وبذل المجهود، دون إفراط شديد، على عكس الاعتقاد السائد، فالكسل يزيد آلام الجسم، وتناول الطعام الصحى أثناء الدروة الشهرية، يعزز من تخفيف آلامها، فتناولى كل ما هو صحى، ودافئ على المعدة، ولا تتناولى المثلجات، والمشروبات الغازية المثلجة .

ثانيًا،: اهتمى بالاستمرار فى ممارسة تمرينات الصباح، ولكن بمجهود أقل أثناء الدروة الشهرية، ولا تجلسى مكتئبة فى غرفتك، بل تنزهى مع صديقاتك، واستنشقى الهواء النقى، وحافظى على غسل الفرج، والأعضاء التناسلية الخارجية بالمياه الدافئة بشكل يومى أثناء الدورة الشهرية، وغيرى الحفاض أو الفوطة الصحية بشكل دائم، حتى لا تشمى رائحة نفاذة.

ثالثًا،: قومى بتدفئة جسمك جيدًا، حتى فى فصل الصيف أثناء الدورة، لأن تدفئة الجسم عامل هام للحد من آلام الدورة، سواء بالملابس، أو باستخدام المدفئة، أو تسليط سخونتها على الظهر، والبطن، واستعملى فوطًا صحية موثوقًا فيها، وملمسها ناعم حتى لا تصابى بالتهابات خلال أيام الدورة، وتصابى بالحكة والهرش، وهو ما يزيد الآلام، والنوم عدد ساعات نوم كافية طوال الشهر، وخلال أيام الدورة بالأخص، تزيد من نسب الشعور بالراحة، وعدم الإحساس بالألم خلالها.