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القبض على عشرات من أنصار الإخوان بعد اشتباكات مع قوات الأمن بدمنهور

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القبض على عشرات من أنصار الإخوان بعد اشتباكات مع قوات الأمن بدمنهور القبض على عشرات من أنصار الإخوان بعد اشتباكات مع قوات الأمن بدمنهور

البحيرة

ألقت قوات الشرطة القبض على العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة عقب الاشتباكات التي وقعت مساء اليوم الأحد.

  كان أنصار جماعة الإخوان المسلمين نظموا مسيرة بمركز دمنهور مساء اليوم، و وقعت اشتباكات بين  منظمي المسيرة وأهالي المنطقة بمحيط القسم.

أسفرت الاشتباكات عن تحطيم سيارتي شرطة وسيارة ملاكي أثناء محاولة أنصار الجماعة المحظورة اقتحام قسم شرطة دمنهور، ورشق المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة، ورد  الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وتقوم عناصر الداخلية بتمشيط محيط القسم للقبض على مثيري الشغب.

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