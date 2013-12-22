«المرصد السوري»: 42 قتيلا بـ«قنابل برميلية» في غارات لطائرات بحلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن 42 شخصًا على الأقل بينهم أطفال قتلوا، الأحد، عندما ألقت طائرات هليكوبتر تابعة للجيش السوري «قنابل برميلية» على مناطق في محافظة حلب بشمال البلاد.

وأضاف المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له أن غارات جوية متفرقة استهدفت عدة مناطق في حلب وكان أكبر عدد من القتلى في حي هنانو في شرق مدينة حلب ومن بينهم 6 أطفال.

وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد، إن «الطائرات قصفت قافلة سيارات تقل مدنيين على طريق في هنانو فدمرت كثيرا منها».

وقال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، في مطلع الأسبوع، إن هجمات القنابل البرميلية تسببت في مقتل عشرات المدنيين في حلب في الشهر الأخير، ووصف التقرير الهجمات بأنها غير قانونية، واستهدفت مناطق سكنية وتجارية.

والقنابل البرميلية هي أسطوانات أو براميل نفط مملوءة بالمتفجرات، وعادة ما تتم دحرجتها لتسقط من الجزء الخلفي للطائرة الهليكوبتر دون محاولة إصابة هدف محدد لكنها تسبب خسائر بشرية واسعة النطاق وأضرارا مادية كبيرة.