آلاف المسلمين يتظاهرون في أفريقيا الوسطى ضد الجيش الفرنسي

تظاهر آلاف المواطنين المسلمين من المتعاطفين مع حركة التمرد السابقة «سيليكا»، الأحد، في عاصمة أفريقيا الوسطى «بانجي» ضد العملية العسكرية الفرنسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بعد مقتل 3 من عناصر «سيليكا» في اشتباك مع جنود فرنسيين أثناء عملية نزع أسلحة.

وتجمع المتظاهرون في وسط العاصمة «بانجي»، ثم ساروا بطريقة سلمية في جادة كبيرة باتجاه حي «بي كاه» الذي يقطنه مسلمون دون عنف.

وهتف المحتجون «لا لفرنسا»، و«هولاند مجرم»، وذلك تنديدًا بـ«انحياز القوة الفرنسية المنتشرة منذ بداية ديسمبر في البلاد والتي تحاول إنهاء العنف الطائفي الواسع فيها».

وينتشر نحو 1600 جندي فرنسي في جمهورية أفريقيا الوسطى في إطار عملية «سانجاريس» التي شنت في 5 ديسمبر في خضم أعمال عنف بين مسيحيين ومسلمين خلفت نحو ألف قتيل.