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معتصمو الأنبار بالعراق يهدّدون بحمل السلاح دفاعًا عن أنفسهم حال استهدافهم

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معتصمو الأنبار بالعراق يهدّدون بحمل السلاح دفاعًا عن أنفسهم حال استهدافهم معتصمو الأنبار بالعراق يهدّدون بحمل السلاح دفاعًا عن أنفسهم حال استهدافهم

قال عدد من منظمي اعتصام الأنبار في الرمادي والفلوجة بالعراق، الأحد، إن العشائر وجميع أبناء المحافظة سيحملون السلاح دفاعًا عن ساحات الاعتصام في حال استهداف المعتصمين.

وقال أحد منظمي اعتصام ساحة الفلوجة، ويدعى الشيخ حميد الجميلي، في تصريحات صحفية، إن «العشائر وأبناء الأنبار سيحملون السلاح ضد أي قوة تحاول الاقتراب من أسوار المعتصمين، كونهم يرفعون مطالب سلمية ولا وجود للمطلوبين بينهم، وإن كان هناك شخص واحد مطلوب للقضاء لسلمناه بأنفسنا».

كان رئيس الوزراء العراقي طالب في كلمة ألقاها، الأحد، معتصمي الأنبار، الذين لهم مطالب مشروعة، بالانسحاب من ساحات الاعتصام، لتبقى عناصر القاعدة فيها فقط مستهدفة من قبل ، مشددًا على أنه «لن يسمح ببقاء مقار لـ(القاعدة) في ساحات الاعتصام بالأنبار».

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