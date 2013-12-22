«مصر القوية» عن حبس «دومة وعادل وماهر»: نحتاج «اصطفافًا» لمواجهة نظام مبارك

استنكر أحمد إمام، المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية، حكم محكمة جنح عابدين الصادر، الأحد، الذي قضى بحبس الناشط السياسي أحمد دومة، ومحمد عادل، القيادي بحركة شباب 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ«الاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة».

وذكر «إمام»، في بيان صحفي له، انه «في الوقت، الذي يتم فيه منح البراءات لرموز نظام مبارك السابق والحالي وقتلة المتظاهرين في ثورة يناير، ولا يتم التحقيق في جرائم المجلس العسكري السابق، ومذابح النظام الحالي، فإننا نفاجأ بالسرعة البالغة في إصدار أحكام إدانة لشباب الثورة».

واعتبر «إمام» أن «تغييب بعض من شباب الثورة خلف القضبان يوضح الطبيعة الحقيقية لهذا النظام الدموي وما يريده لمصر في المستقبل المنظور، بما يسرع من ضرورة الإسراع نحو الاصطفاف الوطني المفتقد في مواجهة نظام مبارك».