«تمرد»: «6 إبريل» أقرب كيان لـ«الإخوان» ولا أهمية لها بالشارع

قال محمد نبوي، مسؤول الإعلام بحملة تمرد، إن حركة 6 إبريل، جبهة أحمد ماهر، ليست لديها أي أيديولوجية سياسية، مؤكدًا أنها لا تمثل أي أهمية للشارع المصري، وتستعين بالخارج، حسب قوله.

وأضاف «نبوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على الهوا» على قناة «اليوم»، مساء الأحد، أن انسحاب الحركة من خارطة الطريق لا معنى له، لأن ذلك حق فقط لمن اجتمع في 3 يوليو ووضع خارطة المستقبل.

وأشار «نبوي» إلى أن «6 إبريل أقرب كيان نسق مع جماعة الإخوان المسلمين في كل المراحل، وأنهم رفضوا فض اعتصامي رابعة والنهضة».

وأوضح أنه سيشعر بالقلق على خارطة المستقبل إذا انسحب أحد واضعيها أو جبهة الإنقاذ الوطني أو غيرهم، مؤكدًا أن «6 إبريل لا وزن لها في الشارع ولا أحد يعرفها الآن».